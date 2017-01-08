«Атлетик» не смог прервать беспроигрышную серию «Алавеса»

Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 0:0.



Беспроигрышная серия «Алавеса» в турнире достигла отметки в пять матчей.



На сегодня «Атлетик» из Бильбао, набравший 27 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от зоны еврокубков на два балла. «Алавес», имеющий в активе 22 очка, находится на 11-й строчке.