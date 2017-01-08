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8 января 2017, 16:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетик» не смог прервать беспроигрышную серию «Алавеса»

«Атлетик» из Бильбао и «Алавес» сыграли вничью в матче 17-го тура испанской Примеры.

Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 0:0.

Беспроигрышная серия «Алавеса» в турнире достигла отметки в пять матчей.

На сегодня «Атлетик» из Бильбао, набравший 27 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от зоны еврокубков на два балла. «Алавес», имеющий в активе 22 очка, находится на 11-й строчке.

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