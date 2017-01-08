Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28358648/
8 января 2017, 16:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кассано может продолжить карьеру в Китае

Нападающий «Сампдории» Антонио Кассано может продолжить карьеру в чемпионате Китая.

Местные клубы «Шаньдун Лунэн» и «Гуанчжоу Фули» готовы предложить игроку контракт, информирует интернет-издание Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Кассано не получает игровой практики в текущем сезоне и намерен уйти из «Сампдории» в зимнее трансферное окно. 34-летний итальянец отказался покидать генуэзскую команду минувшим летом и теперь конфликтует с президентом клуба Массимо Ферреро.

Сампдория
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 5 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена