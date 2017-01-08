Кассано может продолжить карьеру в Китае
Нападающий «Сампдории» Антонио Кассано может продолжить карьеру в чемпионате Китая.
Местные клубы «Шаньдун Лунэн» и «Гуанчжоу Фули» готовы предложить игроку контракт, информирует
Кассано не получает игровой практики в текущем сезоне и намерен уйти из «Сампдории» в зимнее трансферное окно. 34-летний итальянец отказался покидать генуэзскую команду минувшим летом и теперь конфликтует с президентом клуба Массимо Ферреро.
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