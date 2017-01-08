Кассано может продолжить карьеру в Китае

Местные клубы «Шаньдун Лунэн» и «Гуанчжоу Фули» готовы предложить игроку контракт, информирует интернет-издание Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.



Кассано не получает игровой практики в текущем сезоне и намерен уйти из «Сампдории» в зимнее трансферное окно. 34-летний итальянец отказался покидать генуэзскую команду минувшим летом и теперь конфликтует с президентом клуба Массимо Ферреро.