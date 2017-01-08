Жозе Моуринью: Когда Руни забьет еще и опередит Чарльтона, это будет самый лучший для него день

«Вчерашний день не был самым лучшим для Руни. Самый лучший — впереди, это вопрос времени, — приводит слова португальского специалиста The Sun. — Самый лучший будет тогда, когда он забьет следующий мяч и станет лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» — вот это действительно восхитительно. Восхитительно потому, что все знают, кто такой Чарльтон, как много он значит для нашего клуба и английского футбола в целом.

Бывший парнер Руни Пол Скоулз, в свою очередь, добавил: «Уэйн стал сенсационным игроком для «МЮ». Давайте надеяться, что он побьет рекорд по забитым голам в следующем матче с «Ливерпулем».