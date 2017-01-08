Форвард «Баварии» Коман начал работать с мячом

В начале ноября Коман во время пребывания в сборной Франции получил разрыв связки в коленном суставе и повредил голеностоп. Из-за травмы голеностопа в августе он также пропустил четыре недели.



«Я начал работать с мячом. Замечательно, что “мой друг” снова у меня в ногах, я очень этому рад. Психологически было тяжело. Как только я снова начал чувствовать себя хорошо, получил новую травму. Для меня это было непростое время. Моя семья и клуб сделали всё, чтобы мне помочь. Я на несколько дней отправился домой во Францию, мне это пошло на пользу. После своего возвращения начал усердно работать над своим возвращением в строй, хотя это было и непросто. Сейчас я приближаюсь к концу этого пути и снова улыбаюсь», — цитирует Комана сайт «Баварии».