Дембеле не намерен уходить из «Селтика», несмотря на интерес «Ливерпуля» и «МЮ»

20-летнего француза хотели видеть в своем составе такие именитые клубы, как «Реал», «Бавария», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», но игрок решил, что ему будет лучше остаться пока в команде, к которой он присоединился прошлым летом. В текущем сезоне Дембеле забил 19 голов в 36 матчах во всех турнирах.