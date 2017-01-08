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8 января 2017, 15:29 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Дембеле не намерен уходить из «Селтика», несмотря на интерес «Ливерпуля» и «МЮ»

Нападающий «Селтика» Мусса Дембеле всем доволен в шотландском клубе и не намерен менять команду этой зимой, утверждает Get French Football News.

20-летнего француза хотели видеть в своем составе такие именитые клубы, как «Реал», «Бавария», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», но игрок решил, что ему будет лучше остаться пока в команде, к которой он присоединился прошлым летом. В текущем сезоне Дембеле забил 19 голов в 36 матчах во всех турнирах.

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