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8 января 2017, 15:21 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Левски» близок к подписанию контракта с Давидом Яблонским

Чешский защитник Давид Яблонский в ближайшее время может стать игроком «Левски», сообщает болгарское издание Gol.

25-летний игрок, являющийся в настоящее время свободным агентом, близок к переходу в стан клуба. Предыдущей командой защитника была «Томь», контракт с которой Яблонский расторг этой зимой.

Напомним, что имя игрока фигурировало в чешском футбольном скандале, связанном с незаконными ставками на результаты матчей. В 2013 году Яблонский был дисквалифицирован на полтора месяца за якобы «проданные» матчи в составе «Теплице». Однако спустя некоторое время футболист был оправдан.

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