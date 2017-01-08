Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28357998/
8 января 2017, 15:07 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Барселона» готова платить Срне два миллиона евро в год

Продолжаются переговоры о переходе в «Барселону» защитника донецкого «Шахтера» Дарио Срны. Об этом сообщают испанские СМИ.

Продолжаются переговоры о переходе в Барселону защитника донецкого Шахтера <span class=error>Дарио</span> <span class=error>Срны</span>. Об этом сообщают испанские СМИ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как информирует Mundo Deportivo, каталонский клуб готов платить Дарио два миллиона евро в год. Ранее сообщалось, что переход может сорваться, так как Срна недоволен предложенными условиями контракта. Хорват намерен в ближайшее время встретиться с руководством «Барсы».

Напомним, Срна выступает за «Шахтер» с 2003 года, его контракт с клубом заканчивается летом 2017 года, после чего он может стать свободным агентом. В текущем сезоне 34-летний Дарио Срна провел 21 матч за «Шахтер» и забил один мяч при восьми голевых передачах.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
28 декабря

На зимней Олимпиаде-2018 в Корее не будет сборной России по хоккею?

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)