Об этом сообщил главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, слова которого приводятся в официальном «твиттере» итальянского клуба.



38-летний Буффон простудился, и место в воротах «Ювентуса» в предстоящей игре займёт Нето.

Матч между «Ювентусом» и «Болоньей» состоится в Турине в воскресенье, 8 января. Начало — в 22:45 мск.