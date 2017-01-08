Буффон пропустит матч «Ювентус» — «Болонья» из-за болезни
Голкипер и капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
из-за болезни пропустит матч 19-го тура итальянской Серии A с «Болоньей».
Об этом сообщил главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, слова которого приводятся в официальном «твиттере» итальянского клуба.
38-летний Буффон простудился, и место в воротах «Ювентуса» в предстоящей игре займёт Нето.
Матч между «Ювентусом» и «Болоньей» состоится в Турине в воскресенье, 8 января. Начало — в 22:45 мск.
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