Спаллетти: Согласился ли бы я тренировать «Юве»? Я могу возглавить любой клуб

«Вы застали меня врасплох с этим вопросом. Быть тренером — это моя работа, так что я могу возглавить любой клуб, который сделает мне предложение. Я вернулся в “Рому”, потому что больше не мог видеть команду в разобранном состоянии. Я хочу пройти весь путь с этим клубом, но не буду делать никаких обещаний. Если я не достигну успеха с “Ромой”, то попробую себя в другом месте», — цитирует Спаллетти Football Italia.