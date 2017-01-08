Озвучена зарплата Максимовича в «Валенсии»
Как пишет сербский портал B92.net переход полузащитника «Астаны» Неманьи Маскимовича в испанскую «Валенсию» состоится менее чем через неделю, сообщает Sports.kz.
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«В гонке за подписанием талантливого сербского футболиста были и “Бенфика”, и “Монако”, и Ювентус, но Максимович решил остановить свой выбор на “Валенсии”, с которой должен подписать контракт сроком на пять лет на сумму 7 миллионов евро», — пишет издание.
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