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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28357842/
8 января 2017, 14:40 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Озвучена зарплата Максимовича в «Валенсии»

Как пишет сербский портал B92.net переход полузащитника «Астаны» Неманьи Маскимовича в испанскую «Валенсию» состоится менее чем через неделю, сообщает Sports.kz.

Как пишет сербский портал B92.net переход полузащитника <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Неманьи</span> <span class=error>Маскимовича</span> в испанскую Валенсию состоится менее чем через неделю сообщает Sports.kz. Увеличить
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«В гонке за подписанием талантливого сербского футболиста были и “Бенфика”, и “Монако”, и Ювентус, но Максимович решил остановить свой выбор на “Валенсии”, с которой должен подписать контракт сроком на пять лет на сумму 7 миллионов евро», — пишет издание.

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