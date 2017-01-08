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8 января 2017, 14:37 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Манчестер Сити» возобновил интерес к Лапорте

Интерес к защитнику «Атлетика» Аймерику Лапорте проявляет интерес «Манчестер Сити». Об этому сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, «Ман Сити» вновь проявляет интерес к игроку. Ранее он уже был в списке потенциальных кандидатов на переход, но тогда он получил серьезную травму. До этого «Манчестер Сити» хотел приобрести защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка, но клуб отказался его продавать. Сумма отступных, прописанная в контракте у Лапорте, составляет 55 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 22-летний Аймерик Лапорте провел 22 матча за «Атлетик» и забил один мяч.

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