«Манчестер Сити» возобновил интерес к Лапорте

Как информирует Mirror, «Ман Сити» вновь проявляет интерес к игроку. Ранее он уже был в списке потенциальных кандидатов на переход, но тогда он получил серьезную травму. До этого «Манчестер Сити» хотел приобрести защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка, но клуб отказался его продавать. Сумма отступных, прописанная в контракте у Лапорте, составляет 55 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 22-летний Аймерик Лапорте провел 22 матча за «Атлетик» и забил один мяч.