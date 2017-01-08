Максимович: Через пять-шесть дней я перейду в «Валенсию»

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В ближайшее время игрок подпишет контракт с испанской «Валенсией», которая ранее провела переговоры с ним и его агентом.

После 15 туров чемпионата «Валенсия» с 12 очками располагается на 17-м месте из 20 команд. За этот сезон «летучие мыши» дважды увольняли главных тренеров команды.

«Я сразу согласился на предложение “Валенсии”, потому что это большой клуб, — говорит Максимович. — У меня было много предложений от лучших европейских команд, но мы решили остановиться на “Валенсии” — мне нравится новый проект клуб. Я полагаю, что испанская лига будет лучшим вариантом для меня. Контракт “Астаны” истекает через полгода — думаю, что клуб не будет чинить препятствий в переходе. Я ожидаю, что сделка завершится через пять или шесть дней».

21-летний Максимович выступает за «Астану» с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом дебютировал в составе национальной команды.

В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач.

Информация о возможном переходе Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались лиссабонский «Спортинг», испанская «Севилья», английские «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм», бельгийский «Стандард», итальянские «Милан», «Рома», «Торино», «Интер» и «Дженоа», загребское «Динамо», московский «Спартак», швейцарский «Базель», немецкие «Нюрнберг», «Айнтрахт» и «Гамбург», французские «Олимпик Марсель», «Лион», «Нант» и «Монако».

В случае если Максимович перейдет в «Валенсию», он станет первым в истории футболистом из чемпионата Казахстана, который продолжил карьеру в чемпионате Испании и чемпионатах топ-5.