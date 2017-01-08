Алексис Санчес может перейти в «Атлетико» в случае ухода Гризманна в «МЮ»

Как информирует Don Balon, «Атлетико» может приобрести игрока, если их покинет Антуан Гризманн, которым интересуется «МЮ». Алексис пока не договорился о новом контракте с «Арсеналом». Кроме того, он недоволен тем, что и в нынешнем сезоне команда рискует остаться без чемпионского титула. Если Гризманн станет игроком «Манчестер Юнайтед», у «Атлетико» появятся деньги на приобретение Санчеса.

В текущем сезоне 28-летний Алексис Санчес провел 26 матчей за «Арсенал» и забил 15 мячей при 13 голевых передачах.