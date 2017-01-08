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8 января 2017, 14:28 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Алексис Санчес может перейти в «Атлетико» в случае ухода Гризманна в «МЮ»

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может стать игроком мадридского «Атлетико». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Don Balon, «Атлетико» может приобрести игрока, если их покинет Антуан Гризманн, которым интересуется «МЮ». Алексис пока не договорился о новом контракте с «Арсеналом». Кроме того, он недоволен тем, что и в нынешнем сезоне команда рискует остаться без чемпионского титула. Если Гризманн станет игроком «Манчестер Юнайтед», у «Атлетико» появятся деньги на приобретение Санчеса.

В текущем сезоне 28-летний Алексис Санчес провел 26 матчей за «Арсенал» и забил 15 мячей при 13 голевых передачах.

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