Экс-хавбек «МЮ» Алан Смит стал играющим тренером старейшего клуба мира
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Алан Смит сменил Джона Шеридана на посту главного тренера «Ноттс Каунти».
36-летний футболист временно назначен играющим тренером клуба четвёртого по силе английского дивизиона, сообщает
«Ноттс Каунти» был основан в 1862 году и является старейшим профессиональным клубом мира. Команда на данный момент занимает 22-е место в таблице первенства. В последних 10 матчах «Ноттс Каунти» потерпел 10 поражений.
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