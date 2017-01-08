Экс-хавбек «МЮ» Алан Смит стал играющим тренером старейшего клуба мира

36-летний футболист временно назначен играющим тренером клуба четвёртого по силе английского дивизиона, сообщает пресс-служба команды.



«Ноттс Каунти» был основан в 1862 году и является старейшим профессиональным клубом мира. Команда на данный момент занимает 22-е место в таблице первенства. В последних 10 матчах «Ноттс Каунти» потерпел 10 поражений.