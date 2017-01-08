Игроки киевского «Динамо» Гладкий и Сидорчук могут перейти в «Фенербахче»

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Как сообщает Sporun Dibi, Гладкий близок к переходу в «Фенербахче». Турецкий клуб достиг договоренности о его переходе. Агент игрока Вадим Шаблий ранее заявлял, что его клиент может покинуть «Динамо».

Кроме того, по информации Fotomac, «Фенербахче» хочет до конца сезона арендовать полузащитника «Динамо» Сергея Сидорчука.

В текущем сезоне 29-летний Александр Гладкий провел 11 матчей за «Динамо» и ни разу не забил. 25-летний Сергей Сидорчук провел 23 матча и забил четыре мяча при двух голевых передачах.