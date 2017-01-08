«Манчестер Сити» начал переговоры с «Севильей» о переходе Н’Зонзи
«Манчестер Сити» начал переговоры с «Севильей» о переходе Стивена Н’Зонзи, сообщает Daily Express.
Французский хавбек отклонил предложение «Севильи» о новом контракте и хочет вернуться в английскую
Помимо «Манчестер Сити» претендентами на Н’Зонзи, который ранее выступал в Англии за «Блэкберн» и «Сток Сити», являются «Арсенал» и «Челси».
Действующий контракт полузащитника с «Севильей» истекает летом 2019 года. В соглашение футболиста включён пункт о сумме отступных в размере € 30 млн.
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