«Манчестер Сити» начал переговоры с «Севильей» о переходе Н’Зонзи

Французский хавбек отклонил предложение «Севильи» о новом контракте и хочет вернуться в английскую Премьер-лигу. Н’Зонзи может покинуть испанский клуб до конца январского трансферного окна.



Помимо «Манчестер Сити» претендентами на Н’Зонзи, который ранее выступал в Англии за «Блэкберн» и «Сток Сити», являются «Арсенал» и «Челси».

Действующий контракт полузащитника с «Севильей» истекает летом 2019 года. В соглашение футболиста включён пункт о сумме отступных в размере € 30 млн.