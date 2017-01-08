Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28357193/
8 января 2017, 13:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью будет рад, если Депай останется в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался по поводу будущего 22-летнего нападающего Мемфиса Депая, который может покинуть клуб.

«У нас есть много игроков на его позиции. Клуб проинформировал меня, что Мемфис может уйти. С человеческой точки зрения, я не могу остановить его, когда он не играет при мне.

Если он останется, я буду более чем рад, потому что он отличный парень и очень хороший игрок. Мне жаль, что я не даю ему возможностей играть. Игрок его возраста должен получать игровую практику. Если он останется, то точно будет играть в некоторых играх, потому что у нас очень много матчей.

Если он уйдёт, мы пожелаем ему всего наилучшего в будущем, потому что он потрясающий парень", — цитирует Моуринью Goal со ссылкой на Fox Sports.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена