Моуринью будет рад, если Депай останется в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался по поводу будущего 22-летнего нападающего Мемфиса Депая, который может покинуть клуб.
«У нас есть много игроков на его позиции. Клуб проинформировал меня, что Мемфис может уйти. С человеческой точки зрения, я не могу остановить его, когда он не играет при мне.
Если он останется, я буду более чем рад, потому что он отличный парень и очень хороший игрок. Мне жаль, что я не даю ему возможностей играть. Игрок его возраста должен получать игровую практику. Если он останется, то точно будет играть в некоторых играх, потому что у нас очень много матчей.
Если он уйдёт, мы пожелаем ему всего наилучшего в будущем, потому что он потрясающий парень", — цитирует Моуринью Goal со ссылкой на Fox Sports.
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