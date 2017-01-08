Моуринью будет рад, если Депай останется в «Манчестер Юнайтед»

«У нас есть много игроков на его позиции. Клуб проинформировал меня, что Мемфис может уйти. С человеческой точки зрения, я не могу остановить его, когда он не играет при мне.



Если он останется, я буду более чем рад, потому что он отличный парень и очень хороший игрок. Мне жаль, что я не даю ему возможностей играть. Игрок его возраста должен получать игровую практику. Если он останется, то точно будет играть в некоторых играх, потому что у нас очень много матчей.

Если он уйдёт, мы пожелаем ему всего наилучшего в будущем, потому что он потрясающий парень", — цитирует Моуринью Goal со ссылкой на Fox Sports.