Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28357138/
8 января 2017, 13:13 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«МЮ» готов отдать 45 миллионов фунтов за Линделефа и Фонте

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить защитную линию приобретением двух игроков. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Express, клуб готов выделить 45 миллионов фунтов на приобретение двух защитников. Это Виктор Линделеф («Бенфика») и Жозе Фонте («Саутгемптон»). Ранее стало известно, что Фонте попросил трансфера у своего нынешнего клуба.

В текущем сезоне 22-летний Виктор Линделеф провел 22 матча за «Бенфику». Его контракт истекает летом 2020 года. 33-летний Жозе Фонте провел 19 матчей за «Саутгемптон», его контракт истекает летом 2018 года.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
28 декабря

На зимней Олимпиаде-2018 в Корее не будет сборной России по хоккею?

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)