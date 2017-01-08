«МЮ» готов отдать 45 миллионов фунтов за Линделефа и Фонте

Как информирует Daily Express, клуб готов выделить 45 миллионов фунтов на приобретение двух защитников. Это Виктор Линделеф («Бенфика») и Жозе Фонте («Саутгемптон»). Ранее стало известно, что Фонте попросил трансфера у своего нынешнего клуба.

В текущем сезоне 22-летний Виктор Линделеф провел 22 матча за «Бенфику». Его контракт истекает летом 2020 года. 33-летний Жозе Фонте провел 19 матчей за «Саутгемптон», его контракт истекает летом 2018 года.