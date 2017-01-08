Зидан: «Реал» проводит лучший период под моим руководством

Беспроигрышная серия «сливочных» во всех турнирах достигла 39 матчей, что является повторением рекорда «Барселоны» среди испанских команд.



«Сейчас команда переживает лучший период при мне. Нам было важно победить, но также важно делать это в хорошем стиле. Все в “Реале” сейчас наслаждаются игрой, это очень важно. Я очень рад, что команда все 90 минут уважала соперника и работала до конца», — цитирует Зидана Marca.