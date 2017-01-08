Зидан: «Реал» проводит лучший период под моим руководством
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Гранадой» (5:0) в 17-м туре чемпионата Испании заявил, что мадридская команда проводит свой лучший отрезок под его руководством.
Беспроигрышная серия «сливочных» во всех турнирах достигла 39 матчей, что является повторением рекорда «Барселоны» среди испанских команд.
«Сейчас команда переживает лучший период при мне. Нам было важно победить, но также важно делать это в хорошем стиле. Все в “Реале” сейчас наслаждаются игрой, это очень важно. Я очень рад, что команда все 90 минут уважала соперника и работала до конца», — цитирует Зидана Marca.
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