Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28356903/
8 января 2017, 13:02 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» опроверг информацию о товарищеском матче с клубом «Сабаиль»

Недавно в СМИ прошла информация о том, что ФК «Кайрат» якобы проведет товарищеский матч против азербайджанского клуба «Сабаиль» на УТС.

Недавно в СМИ прошла информация о том что ФК <span class=error>Кайрат</span> якобы проведет товарищеский матч против азербайджанского клуба <span class=error>Сабаиль</span> на <span class=error>УТС</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На самом деле эта информация не соответствует действительности. В клубе не знают, откуда были взяты эти данные азербайджанской прессой. «Кукеси» и «Оренбург» — соперники «Кайрата» по учебно-тренировочным сборам.

Напомним, что сейчас игроки, тренерский штаб и администрация команды находятся в Турции, где проводят втягивающие сборы, которые призваны помочь игрокам набрать необходимые физические кондиции к старту сезона.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
07 января

Легенды бокса восхищаются стилем Головкина

Вышел новый документальный фильм о Головкине - «Феномен GGG»

Экс-чемпион мира сделал прогноз на бой Головкин - Джейкобс