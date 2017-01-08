«Кайрат» опроверг информацию о товарищеском матче с клубом «Сабаиль»
Недавно в СМИ прошла информация о том, что ФК «Кайрат» якобы проведет товарищеский матч против азербайджанского клуба «Сабаиль» на УТС.
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На самом деле эта информация не соответствует действительности. В клубе не знают, откуда были взяты эти данные азербайджанской прессой. «Кукеси» и «Оренбург» — соперники «Кайрата» по
Напомним, что сейчас игроки, тренерский штаб и администрация команды находятся в Турции, где проводят втягивающие сборы, которые призваны помочь игрокам набрать необходимые физические кондиции к старту сезона.
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