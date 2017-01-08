Меркель сыграл весь матч за «Бохум»
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель принял участие в товарищеском матче «Бохума» с «Кельном», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Команда Меркеля в товарищеском матче уступила — 0:1. Единственный мяч в игре на 7-ой минуте забил Кристиан Клеменс.
Меркель провел на поле все 90 минут.
Напомним, что по итогам 17 туров «Бохум» занимает 11 место во второй Бундеслиге. «Несгибаемые» набрали 22 балла.
«Кельн» находится на 7-ой позиции в турнирной таблице Бундеслиги.
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