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8 января 2017, 12:55 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Меркель сыграл весь матч за «Бохум»

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель принял участие в товарищеском матче «Бохума» с «Кельном», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Полузащитник сборной Казахстана Александр <span class=error>Меркель</span> принял участие в товарищеском матче <span class=error>Бохума</span> с Кельном сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Команда Меркеля в товарищеском матче уступила — 0:1. Единственный мяч в игре на 7-ой минуте забил Кристиан Клеменс.

Меркель провел на поле все 90 минут.

Напомним, что по итогам 17 туров «Бохум» занимает 11 место во второй Бундеслиге. «Несгибаемые» набрали 22 балла.

«Кельн» находится на 7-ой позиции в турнирной таблице Бундеслиги.

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