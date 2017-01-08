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8 января 2017, 12:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Рикарду Карвалью тренируется в составе «Шанхай СИПГ»

Защитник Рикарду Карвалью, судя по всему, будет выступать в Китае.

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38-летний Карвалью, который летом прошлого года в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы, тренируется в составе «Шанхай СИПГ», главным тренером которого является Андре Виллаш-Боаш.

Последним клубом Карвалью был «Монако», который не стал продлевать контракт с опытным защитником.

Помимо «Монако» Карвалью выступал за «Порту», «Челси» и «Реал». В активе футболиста 89 матчей за сборную страны.
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