Рикарду Карвалью тренируется в составе «Шанхай СИПГ»

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38-летний Карвалью, который летом прошлого года в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы, тренируется в составе «Шанхай СИПГ», главным тренером которого является Андре Виллаш-Боаш.



Последним клубом Карвалью был «Монако», который не стал продлевать контракт с опытным защитником.



Помимо «Монако» Карвалью выступал за «Порту», «Челси» и «Реал». В активе футболиста 89 матчей за сборную страны.