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8 января 2017, 12:27 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

13 футболистов из-за финансовых трудностей покинули «Иртыш»

13 футболистов покинули «Иртыш» из-за финансовых трудностей, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на BTA.bg.

Несмотря на это из новичков клуб пополнили пять игроков. Увеличить
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Среди них легионеры Томаш Ирсак, Джиби Фалль, Шота Григалашвили, Игнасио Эррера, Усман Джаллоу, Семир Керла, а также Роман Муртазаев, Елдос Ахметов, Виталий Ли, Антон Цирин и другие. При этом в клуб пришли Илья Воротников, Никита Калмыков, Александр Кислицын, Илья Калинин, Аслан Дарабаев.

Напомним, что в минувшем сезоне «Иртыш» завоевал бронзовые медали чемпионата. Хотя в ходе премьер-лиги болгарский специалист Димитар Димитров неоднократно отмечал о том, что в команде перед игроками образовались долги по зарплате. Позже в клубе подтвердили данную информацию, сообщив при этом, что будет делаться все возможное, чтобы в новый сезон «Иртыш» вступил без задолженностей.
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