13 футболистов из-за финансовых трудностей покинули «Иртыш»
13 футболистов покинули «Иртыш»
из-за финансовых трудностей, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на BTA.bg.
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Видимо, что-то случилось...
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Среди них легионеры Томаш Ирсак, Джиби Фалль, Шота Григалашвили, Игнасио Эррера, Усман Джаллоу, Семир Керла, а также Роман Муртазаев, Елдос Ахметов, Виталий Ли, Антон Цирин и другие. При этом в клуб пришли Илья Воротников, Никита Калмыков, Александр Кислицын, Илья Калинин, Аслан Дарабаев.
Напомним, что в минувшем сезоне «Иртыш» завоевал бронзовые медали чемпионата. Хотя в ходе
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