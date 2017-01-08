13 футболистов из-за финансовых трудностей покинули «Иртыш»

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Среди них легионеры Томаш Ирсак, Джиби Фалль, Шота Григалашвили, Игнасио Эррера, Усман Джаллоу, Семир Керла, а также Роман Муртазаев, Елдос Ахметов, Виталий Ли, Антон Цирин и другие. При этом в клуб пришли Илья Воротников, Никита Калмыков, Александр Кислицын, Илья Калинин, Аслан Дарабаев.