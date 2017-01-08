Президент «Сампдории»: Судьи выиграли матч для «Наполи»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро заявил, что арбитр Марко Ди Белло помог «Наполи» выиграть у его команды матч 17-го тура Серии А. Встреча состоялась в Неаполе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Победный гол был забит на 95-й минуте. С 61-й минуты «Сампдория» играла в меньшинстве после удаления Матиаса Сильвестре.



«Судья выиграл этот матч для “Наполи”. Мы играли в свой футбол и делали это хорошо. Красная карточка Сильвестре просто угробила этот матч. Судья должен взять на себя ответственность. Сильвестре даже не коснулся Рейны. Кроме того, Ди Белло добавил целых пять минут, и на последней из них “Наполи” забил. Могли бы сказать нам заранее, что всё уже решено — мы бы просто остались дома.



Кроме того, судьи не зафиксировали целых 8 офсайдов. Может, у лайнсмена была сломана рука, в которой он держал флажок? Он его вообще не поднимал. Уверен, что необходимо внедрять систему видеоповторов. Каждый может ошибаться, но почему так часто и постоянно против нас? Такой матч — настоящий позор», — приводит слова Ферреро Sport Mediaset.