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8 января 2017, 12:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Фиорентина» постарается перехвать Дзадзу у «Валенсии», чтобы заменить Калинича

«Фиорентина» поборется с «Валенсией» за право приобретения нападающего «Ювентуса» Симоне Дзадзы, сообщает Football Italia.

Руководство «фиалок» ищет замену Николе Калиничу, который должен перейти в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за € 45 млн. Во Флоренции Дзадзу считают достойной заменой Калиничу.

Шансы «Фиорентины» выиграть спор у «Валенсии» повысились после того, как левантийцы отправили в отставку спортивного директора Хесуса Гарсию Питарча, который и вёл переговоры о трансфере Дзадзы.

Дзадза начинал сезон на правах аренды в «Вест Хэм Юнайтед», но не сумел закрепиться в составе английского клуба и вернулся в Италию. В 8 матчах чемпионата Англии форвард не забил ни одного гола.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» намерена арендовать 25-летнего Дзадзу до конца сезона с опцией выкупа за € 16 млн.

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