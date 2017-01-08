«Фиорентина» постарается перехвать Дзадзу у «Валенсии», чтобы заменить Калинича

Руководство «фиалок» ищет замену Николе Калиничу, который должен перейти в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за € 45 млн. Во Флоренции Дзадзу считают достойной заменой Калиничу.



Шансы «Фиорентины» выиграть спор у «Валенсии» повысились после того, как левантийцы отправили в отставку спортивного директора Хесуса Гарсию Питарча, который и вёл переговоры о трансфере Дзадзы.



Дзадза начинал сезон на правах аренды в «Вест Хэм Юнайтед», но не сумел закрепиться в составе английского клуба и вернулся в Италию. В 8 матчах чемпионата Англии форвард не забил ни одного гола.



Ранее сообщалось, что «Валенсия» намерена арендовать 25-летнего Дзадзу до конца сезона с опцией выкупа за € 16 млн.