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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28355963/
8 января 2017, 11:48 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Порту» сыграл вничью с «Пасуш де Феррейра» в матче чемпионата Португалии

«Порту» и «Пасуш де Феррейра» не выявили победителя в матче 16-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Пасуш-ди-Феррейра, завершилась со счетом 0:0.

В другом матче лиссабонская «Бенфика» в гостях победила «Виторию Гимарайнш» — 2:0.

После 16 туров «Бенфика» лидирует в чемпионате Португалии с 41 очком, опережая на 6 баллов идущий вторым «Порту». «Пасуш де Феррейра» (17 очков) занимает 13-е место, «Витория Гимарайнш» (30) — 5-е.

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