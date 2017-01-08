«Порту» сыграл вничью с «Пасуш де Феррейра» в матче чемпионата Португалии
«Порту» и «Пасуш де Феррейра» не выявили победителя в матче 16-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в
В другом матче лиссабонская «Бенфика» в гостях победила «Виторию Гимарайнш» — 2:0.
После 16 туров «Бенфика» лидирует в чемпионате Португалии с 41 очком, опережая на 6 баллов идущий вторым «Порту». «Пасуш де Феррейра» (17 очков) занимает 13-е место, «Витория Гимарайнш» (30) — 5-е.
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