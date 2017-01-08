«ПСЖ» забил семь голов «Бастии», Дракслер отличился в дебютном матче

Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.



По одному мячу на свой счет записали Тьяго Силва, Адриен Рабио, Кристофер Нкунку, Тьяго Мотта, Лукас Моура (с пенальти), Анхель Ди Мария и Юлиан Дракслер, который отличился в дебютном матче за парижан.



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