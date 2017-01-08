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8 января 2017, 11:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«ПСЖ» забил семь голов «Бастии», Дракслер отличился в дебютном матче

«ПСЖ» разгромил «Бастию» в матче 1/32 финала Кубка Франции.

Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

По одному мячу на свой счет записали Тьяго Силва, Адриен Рабио, Кристофер Нкунку, Тьяго Мотта, Лукас Моура (с пенальти), Анхель Ди Мария и Юлиан Дракслер, который отличился в дебютном матче за парижан.

«ПСЖ» вышел в 1/16 финала Кубка Франции, команда экс-наставника «Спартака» Унаи Эмери узнает своего следующего соперника по результатам жеребьевки. «Бастия» завершила борьбу в турнире.

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