«Наполи» в большинстве вырвал победу над «Сампдорией»

Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и закончилась со счётом 2:1.



На 30-й минуте защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай отправил мяч в собственные ворота. В середине второго тайма футболист «Сампдории» Матиас Сильвестре получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Вскоре Маноло Габбьядини сравнял счёт, а на 95-й минуте Лорензо Тонелли забил второй мяч и принёс «партенопейцам» победу.



«Наполи» набрал 38 очков и остался на третьей строчке в турнирной таблице, «Сампдория» (23 очка) идёт 14-й.