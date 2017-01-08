Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28355870/
8 января 2017, 11:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Наполи» в большинстве вырвал победу над «Сампдорией»

«Наполи» обыграл «Сампдорию» в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и закончилась со счётом 2:1.

На 30-й минуте защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай отправил мяч в собственные ворота. В середине второго тайма футболист «Сампдории» Матиас Сильвестре получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Вскоре Маноло Габбьядини сравнял счёт, а на 95-й минуте Лорензо Тонелли забил второй мяч и принёс «партенопейцам» победу.

«Наполи» набрал 38 очков и остался на третьей строчке в турнирной таблице, «Сампдория» (23 очка) идёт 14-й.

Наполи
Новости Матчи Состав Статистика
Сампдория
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

СМИ: Мертенс не перейдет в «Зенит», а останется в «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс близок к продлению контракта с клубом, сообщает voetbalkrant.com. Ожидается, что новое соглашение будет заключено до 2020 года, по нему годовая зарплата футболиста составит 2 миллиона евро.
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена