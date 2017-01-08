Агент Эвра: Не могу сказать, что Патрис зимой точно уйдёт из «Ювентуса»

СМИ сообщали, что Эвра может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Валенсию».



«Посмотрим, что произойдёт в ближайшие дни. Точно ли Патрис покинет “Ювентус”? Я не могу исключать, что он останется. Не могу сказать, что он точно покинет клуб», — цитирует агента Juvenews.



Контракт 35-летнего Эвра с «Ювентусом» рассчитан до лета. В нынешнем сезоне защитник сыграл в шести матчах в Серии А и в шести матчах Лиги чемпионов.