Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28355746/
8 января 2017, 11:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агент Эвра: Не могу сказать, что Патрис зимой точно уйдёт из «Ювентуса»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Патриса Эвра, прокомментировал слухи о возможном уходе своего клиента.

СМИ сообщали, что Эвра может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Валенсию».

«Посмотрим, что произойдёт в ближайшие дни. Точно ли Патрис покинет “Ювентус”? Я не могу исключать, что он останется. Не могу сказать, что он точно покинет клуб», — цитирует агента Juvenews.

Контракт 35-летнего Эвра с «Ювентусом» рассчитан до лета. В нынешнем сезоне защитник сыграл в шести матчах в Серии А и в шести матчах Лиги чемпионов.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена