«Реал» повторил рекорд «Барсы». Руни сравнялся с Чарльтоном. Муса сделал победный дубль

ИСПАНИЯ

«ЗОЛОТОЙ МЯЧ» ДЛЯ КРИШТИАНУ, КОНЕЦ «ЗАСУХИ» ГРИЗМАННА

«Реал» — «Гранада» — 5:0 (Иско, 12, 31. Бензема, 20. Криштиану Роналду, 27. Каземиру, 58).

Первый в наступившем году тур ла лиги начался с повторения испанского рекорда: «Реал» сравнялся с «Барселоной» по продолжительности беспроигрышной серии во всех турнирах, которая теперь насчитывает 39 матчей и может быть превзойдена в ближайший четверг, когда «сливочные» проведут ответный кубковый поединок с «Севильей». Насчет же исхода субботней встречи сомнений не было изначально, ведь мадридцы не могли испортить праздник Криштиану Роналду, перед стартовым свистком получившему четвертый в карьере «Золотой мяч». Трофей был мгновенно водружен на специальный постамент, где его поджидали три «старших брата».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">???<br>Our <a href="https://twitter.com/hashtag/RMFans?src=hash">#RMFans</a> gave <a href="https://twitter.com/Cristiano">@Cristiano</a> and his 4th Ballon d'Or a roaring ovation at the Bernabéu!<a href="https://twitter.com/hashtag/HalaMadrid?src=hash">#HalaMadrid</a> <a href="https://t.co/nLgB8HYGnz">pic.twitter.com/nLgB8HYGnz</a></p>— Real Madrid C.F. (@realmadriden) <a href="https://twitter.com/realmadriden/status/817808255602737152">7 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Португалец, которого поздравили звезды прошлых лет Луиш Фигу, Роналдо и Майкл Оуэн, отметил знаменательное событие первым голом в 2017-м году. Криштиану оставалось лишь прицельно пробить головой, тогда как остальное сделал Марселу, так закруживший голову защитнику, что тот просто рухнул на газон. Не поспевали за перемещениями подопечных Зинедина Зидана и судьи. У удвоившего счет Бензема не зафиксировали очевидный офсайд, и француз в десятый раз огорчил самого удобного соперника в своей карьере. А заодно со 172 мячами вышел на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю «Реала», опередив директора клуба Эмилио Бутрагенье и сравнявшись с Пирри.

Гол же не забивавшего десять месяцев Каземиру примечателен тем, что бразилец стал 16-м футболистом мадридцев, отметившимся взятием ворот в текущем сезоне. Это лучший показатель в пятерке ведущих европейских чемпионатов, а из игроков главной команды в протоколах матчей не отметился только Фабиу Коэнтрау. Для Зидана тем временем уже определили новый ориентир — серию из 43 матчей без осечек в исполнении «Ювентуса» времен Антонио Конте.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:43.829787234042556% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BO92NJ8AKlD/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">El @realmadrid de Zidane ha igualado el récord de partidos seguidos sin perder (39) en la historia de #LaLiga que ostenta el @fcbarcelona de Luis Enrique! ⚽️???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано LaLiga (@laliga) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-07T14:23:05+00:00">Янв 7 2017 в 6:23 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Эйбар» — «Атлетико» — 0:2 (Сауль, 54. Гризманн, 74).

У другой мадридской команды все не так радужно, как у земляков — «матрасники» вынуждены наверстывать растраченное в первой части сезона. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением открытия чемпионата «Эйбара», «Атлетико» впервые в сезоне не сумел нанести ни одного удара в створ за стартовые 45 минут. Впрочем, команда Диего Симеоне как мало кто другой умеет преодолевать трудности. Вот и с субботними проблемами гости справились, в бесчисленный уже раз использовав угловой. Коке, ставший самым молодым в истории клуба футболистом, добравшимся до отметки в 200 матчей в ла лиге, разыграл корнер с Филипе Луисом, и Сауль едва заметным кивком головы переправил мяч в дальний угол.



Полузащитник впервые в карьере сумел отличиться в двух матчах кряду, а его куда более результативный партнер Гризманн прервал растянувшуюся на 821 минуту безголевую серию в испанском чемпионате. Вернувший чувство гола тремя днями ранее в кубковом матче с «Лас-Пальмасом» француз отличился после двухходовки с только вышедшим на замену соотечественником Гамейро. Как минимум на сутки «Атлетико» обошел занимавший четвертое место «Вильярреал» и мог сохранить за собой место в четверке в случае осечки «Реал Сосьедада». Вместе с тем показательно, что «матрасники» почти вдвое уступили хозяевам по числу ударом (8:15), и лишь 67 процентов их передач нашли своих адресатов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Antoine Griezmann has scored in LaLiga for the first time since October, 2016; ending a run of 822 minutes without a league goal. <a href="https://t.co/xvBEcHB8Ke">pic.twitter.com/xvBEcHB8Ke</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/817775564752908289">7 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КУБКОВАЯ РАЗМИНКА ДЛЯ «МЮ» И НЕРВОТРЕПКА «АРСЕНАЛА»

«Манчестер Юнайтед» — «Рединг» — 4:0 (Руни, 7. Марсьяль, 15. Рэшфорд, 75, 79).

В любом другом случае этот поединок представили бы, как визит на «Олд Траффорд» тренирующего бывшую команду Павла Погребняка знаменитого в прошлом защитника «красных дьяволов» Япа Стама. Однако в субботу случилось то, чего ждали с 24 ноября. Умело подставив ногу то ли под удар, то ли под наброс Маты, Руни забил свой 249-й гол за «МЮ» и сравнялся с легендой клуба Бобби Чарльтоном. Партнеры заключили капитана в объятия, а камера выхватила на трибуне сэра Бобби и другого обладателя рыцарского титула — не жалевшего аплодисментов Алекса Фергюсона.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Wayne Rooney has now scored 249 competitive goals for Man United; equalling Sir Bobby Charlton’s all-time club record. <a href="https://t.co/jjJ6GzcxkU">pic.twitter.com/jjJ6GzcxkU</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/817711585926017024">7 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Даже в отсутствие Ибрагимовича и Погба впервые с сентября 2009-го одержавшие восемь кряду побед манкунианцы имели тотальное преимущество, только в первом тайме нанеся рекордные с момента прихода в клуб Жозе Моуринью 18 ударов. При таком раскладе выход Руни на чистое первое место в клубном бомбардирском рейтинге казался предопределенным. И это действительно произойдет, но в какой-то другой игре. Бывший партнер героя дня Пол Скоулз, например, выразил надежду, что случиться это в дуэли с «Ливерпулем». В субботу же Уэйн ограничился одним точным ударом и ассистировал набравшему отличную форму Марсьялю, зато болельщики впервые с сентября увидели, как отправляет мяч в сетку Рэшфорд. Соавтором его второго гола стал промахнувшийся по мячу голкипер «Рединга» Аль Хабси. Для 35-летнего вратаря сборной Омана «Олд Траффорд» не самый счастливый стадион, где в пяти матчах он пропустил 17 мячей.

«Эвертон» — «Лестер» — 1:2 (Лукаку, 63 — Муса, 66, 70).

Если брать соотношение сил и уровень соперников, то именно поединок на «Гудисон Парк» представлялся самым увлекательным в 1/32 финала. Клаудио Раньери прилично перетряхнул состав, доверив место в центре полузащиты купленному у «Генка» нигерийцу Ндинди. Но мы с вами ждали шанса для соотечественника дебютанта, и бывший нападающий ЦСКА Муса получил его, на 35-й минуте заменив Ульоа.

Это внеплановая перестановка и решила судьбу поединка, который «лисы» вполне могли проиграть. На грань катастрофы действующего чемпиона поставил Лукаку, забившись седьмой гол в седьмом кубковом матче за «Эвертон». Все перевернулось за считанные минуты, когда Муса сначала сравнял счет, а потом отправил «ирисок» в нокаут после быстрой комбинации с Дринквотером. «Он был великолепен!», — охарактеризовал игру нигерийца Раньери, в очередной раз подчеркнувший, что его подопечный стал лучше понимать английский футбол.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BO-HC8wAQtV/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ahmed Musa celebrates as he gives the Foxes the lead here at Goodison Park in the #EmiratesFACup. #EveLei</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Leicester City (@lcfc) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-07T16:50:15+00:00">Янв 7 2017 в 8:50 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Престон Нотр Энд» — «Арсенал» — 1:2 (Робинсон, 7 — Рэмси, 46. Жиру, 89).

В прошлый раз официальный визит в Престон «канониры» нанесли более полувека назад и пропустили в августе 1960-го от покинувших в том сезоне высший дивизион хозяев два безответных мяча. С тех пор первый чемпион Англии в элитное общество не возвращалась, и кубковый турнир для команды Эйдена Макгиди — отличная возможность напомнить о былом величии. Именно бывший спартаковец и начал первую в матче голевую комбинацию, исполнив на подходах к штрафной «финт Зидана» и отдав вспоровшую оборону лондонцев проникающую передачу. При активнейшем участии ирландца были созданы еще несколько стопроцентных моментов, чему способствовала безобразная игра обороны «Арсенала», пропустившего в девятом кряду гостевом матче.

На счастье Арсена Венгера атака его команды проснулась раньше, чем в Борнмуте, где пришлось отыгрываться с 0:3. В Престоне счет стал равным в начале второго тайма, когда зацепившийся за мяч Ивоби выкатил его под удар Рэмси, не посылавшему мяч в цель на протяжении 21 матча. А потом пробил час Жиру. Этакий «Оливье-тайм». В последних матчах превратившийся в палочку-выручалочку «канониров» француз выиграл борьбу в воздухе и с близкого расстояния отправил мяч в сетку после шикарного паса пяткой от Лукаса Переса. Так «Арсенал» продлил самую продолжительную на данный момент серию побед в третьем кубоковом раунде до 21-го розыгрыша, вот только запасы валидола у его болельщиков, похоже, подходят к концу.

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