«Реал» повторил рекорд «Барсы». Руни сравнялся с Чарльтоном. Муса сделал победный дубль
«СЭ» рассказывает о главных субботних матчах в европейских чемпионатах и кубках.
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ИСПАНИЯ
«ЗОЛОТОЙ МЯЧ» ДЛЯ КРИШТИАНУ, КОНЕЦ «ЗАСУХИ» ГРИЗМАННА
«Реал» — «Гранада» — 5:0 (Иско, 12, 31. Бензема, 20. Криштиану Роналду, 27. Каземиру, 58).
Первый в наступившем году тур ла лиги начался с повторения испанского рекорда: «Реал» сравнялся с «Барселоной» по продолжительности беспроигрышной серии во всех турнирах, которая теперь насчитывает 39 матчей и может быть превзойдена в ближайший четверг, когда «сливочные» проведут ответный кубковый поединок с «Севильей». Насчет же исхода субботней встречи сомнений не было изначально, ведь мадридцы не могли испортить праздник Криштиану Роналду, перед стартовым свистком получившему четвертый в карьере «Золотой мяч». Трофей был мгновенно водружен на специальный постамент, где его поджидали три «старших брата».
Португалец, которого поздравили звезды прошлых лет Луиш Фигу, Роналдо и Майкл Оуэн, отметил знаменательное событие первым голом в 2017-м году. Криштиану оставалось лишь прицельно пробить головой, тогда как остальное сделал Марселу, так закруживший голову защитнику, что тот просто рухнул на газон. Не поспевали за перемещениями подопечных Зинедина Зидана и судьи. У удвоившего счет Бензема не зафиксировали очевидный офсайд, и француз в десятый раз огорчил самого удобного соперника в своей карьере. А заодно со 172 мячами вышел на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю «Реала», опередив директора клуба Эмилио Бутрагенье и сравнявшись с Пирри.
Гол же не забивавшего десять месяцев Каземиру примечателен тем, что бразилец стал 16-м футболистом мадридцев, отметившимся взятием ворот в текущем сезоне. Это лучший показатель в пятерке ведущих европейских чемпионатов, а из игроков главной команды в протоколах матчей не отметился только Фабиу Коэнтрау. Для Зидана тем временем уже определили новый ориентир — серию из 43 матчей без осечек в исполнении «Ювентуса» времен Антонио Конте.
«Эйбар» — «Атлетико» — 0:2 (Сауль, 54. Гризманн, 74).
У другой мадридской команды все не так радужно, как у земляков — «матрасники» вынуждены наверстывать растраченное в первой части сезона. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением открытия чемпионата «Эйбара», «Атлетико» впервые в сезоне не сумел нанести ни одного удара в створ за стартовые 45 минут. Впрочем, команда Диего Симеоне как мало кто другой умеет преодолевать трудности. Вот и с субботними проблемами гости справились, в бесчисленный уже раз использовав угловой. Коке, ставший самым молодым в истории клуба футболистом, добравшимся до отметки в 200 матчей в ла лиге, разыграл корнер с Филипе Луисом, и Сауль едва заметным кивком головы переправил мяч в дальний угол.
Полузащитник впервые в карьере сумел отличиться в двух матчах кряду, а его куда более результативный партнер Гризманн прервал растянувшуюся на 821 минуту безголевую серию в испанском чемпионате. Вернувший чувство гола тремя днями ранее в кубковом матче с «Лас-Пальмасом» француз отличился после двухходовки с только вышедшим на замену соотечественником Гамейро. Как минимум на сутки «Атлетико» обошел занимавший четвертое место «Вильярреал» и мог сохранить за собой место в четверке в случае осечки «Реал Сосьедада». Вместе с тем показательно, что «матрасники» почти вдвое уступили хозяевам по числу ударом (8:15), и лишь 67 процентов их передач нашли своих адресатов.
КУБКОВАЯ РАЗМИНКА ДЛЯ «МЮ» И НЕРВОТРЕПКА «АРСЕНАЛА»
«Манчестер Юнайтед» — «Рединг» — 4:0 (Руни, 7. Марсьяль, 15. Рэшфорд, 75, 79).
В любом другом случае этот поединок представили бы, как визит на «Олд Траффорд» тренирующего бывшую команду Павла Погребняка знаменитого в прошлом защитника «красных дьяволов» Япа Стама. Однако в субботу случилось то, чего ждали с 24 ноября. Умело подставив ногу то ли под удар, то ли под наброс Маты, Руни забил свой 249-й гол за «МЮ» и сравнялся с легендой клуба Бобби Чарльтоном. Партнеры заключили капитана в объятия, а камера выхватила на трибуне сэра Бобби и другого обладателя рыцарского титула — не жалевшего аплодисментов Алекса Фергюсона.
Даже в отсутствие Ибрагимовича и Погба впервые с сентября 2009-го одержавшие восемь кряду побед манкунианцы имели тотальное преимущество, только в первом тайме нанеся рекордные с момента прихода в клуб Жозе Моуринью 18 ударов. При таком раскладе выход Руни на чистое первое место в клубном бомбардирском рейтинге казался предопределенным. И это действительно произойдет, но в
«Эвертон» — «Лестер» — 1:2 (Лукаку, 63 — Муса, 66, 70).
Если брать соотношение сил и уровень соперников, то именно поединок на «Гудисон Парк» представлялся самым увлекательным в 1/32 финала. Клаудио Раньери прилично перетряхнул состав, доверив место в центре полузащиты купленному у «Генка» нигерийцу Ндинди. Но мы с вами ждали шанса для соотечественника дебютанта, и бывший нападающий ЦСКА Муса получил его, на 35-й минуте заменив Ульоа.
Это внеплановая перестановка и решила судьбу поединка, который «лисы» вполне могли проиграть. На грань катастрофы действующего чемпиона поставил Лукаку, забившись седьмой гол в седьмом кубковом матче за «Эвертон». Все перевернулось за считанные минуты, когда Муса сначала сравнял счет, а потом отправил «ирисок» в нокаут после быстрой комбинации с Дринквотером. «Он был великолепен!», — охарактеризовал игру нигерийца Раньери, в очередной раз подчеркнувший, что его подопечный стал лучше понимать английский футбол.
«Престон Нотр Энд» — «Арсенал» — 1:2 (Робинсон, 7 — Рэмси, 46. Жиру, 89).
В прошлый раз официальный визит в Престон «канониры» нанесли более полувека назад и пропустили в августе 1960-го от покинувших в том сезоне высший дивизион хозяев два безответных мяча. С тех пор первый чемпион Англии в элитное общество не возвращалась, и кубковый турнир для команды Эйдена Макгиди — отличная возможность напомнить о былом величии. Именно бывший спартаковец и начал первую в матче голевую комбинацию, исполнив на подходах к штрафной «финт Зидана» и отдав вспоровшую оборону лондонцев проникающую передачу. При активнейшем участии ирландца были созданы еще несколько стопроцентных моментов, чему способствовала безобразная игра обороны «Арсенала», пропустившего в девятом кряду гостевом матче.
На счастье Арсена Венгера атака его команды проснулась раньше, чем в Борнмуте, где пришлось отыгрываться с 0:3. В Престоне счет стал равным в начале второго тайма, когда зацепившийся за мяч Ивоби выкатил его под удар Рэмси, не посылавшему мяч в цель на протяжении 21 матча. А потом пробил час Жиру. Этакий «Оливье-тайм». В последних матчах превратившийся в
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