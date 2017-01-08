Экс-футболист сборной Англии Гаскойн получил перелом черепа в результате драки в отеле

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Инцидент произошел в конце декабря. Заселившийся в отель «Эйс» Гаскойн, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, приставал к женщинам и выкрикивал расистские лозунги. Один из посетителей отеля вступил с 49-летним бывшим футболистом в перепалку, которая переросла в потасовку, в ходе которой Гаскойн был сброшен с лестницы.

Издание отмечает, что врачи наложили Гаскойну 11 швов. О том, когда он будет выписан из клиники, не сообщается.

Гаскойн страдает от алкоголизма. В частности, в октябре 2014 года он проходил курс лечения в одной из клиник Лондона. В декабре 2015 года сотрудники одного из оздоровительных центров обнаружили Гаскойна без сознания с кровоточащей раной на руке в состоянии сильного опьянения. В июле текущего года Гаскойн был доставлен в медицинское учреждение без обуви и с рассечением на голове.

На протяжении карьеры Гаскойн выступал в составе английских «Ньюкасла», «Миддлсбро», «Эвертона», «Тоттенхэма», итальянского «Лацио» и шотландского «Рейнджерс». Вместе с шотландским клубом он стал двукратным чемпионом страны, а также обладателем национального Кубка и Суперкубка.