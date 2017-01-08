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8 января 2017, 11:22 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Раньери: Нападающий «Лестера» Ахмед Муса начинает лучше понимать английский футбол

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса, ранее выступавший за московский ЦСКА, начинает лучше понимать английский футбол, считает главный тренер «лисов» Клаудио Раньери.

В субботу дубль Мусы принес «Лестеру» победу над «Эвертоном» в матче третьего раунда Кубка Англии по футболу.

«Муса был великолепен. Я наблюдал за ним последнее время и думаю, что он начинает лучше понимать английский футбол», — цитирует Раньери Рейтер.

Муса перешел в «Лестер» из ЦСКА летом 2016 года. В нынешнем сезоне 24-летний нигериец забил 4 гола в 21 матче за английский клуб.

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