Раньери: Нападающий «Лестера» Ахмед Муса начинает лучше понимать английский футбол

В субботу дубль Мусы принес «Лестеру» победу над «Эвертоном» в матче третьего раунда Кубка Англии по футболу.

«Муса был великолепен. Я наблюдал за ним последнее время и думаю, что он начинает лучше понимать английский футбол», — цитирует Раньери Рейтер.

Муса перешел в «Лестер» из ЦСКА летом 2016 года. В нынешнем сезоне 24-летний нигериец забил 4 гола в 21 матче за английский клуб.