Стойлов стал вторым в номинации «Лучший тренер года в Болгарии»
Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов был номинирован на звание «Лучшего тренера года в Болгарии», однако не сумел выиграть эту награду, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победу в голосовании, в котором принял участие 101 журналист из 50 печатных и электронных СМИ, одержал тренер «Лудогорца» Георги Дерменджиев. Стойлов, выигравший с «Астаной» чемпионат и Кубок Казахстана, а также пробившийся в групповой раунд Лиги Европы, занял в опросе второе место. Третьим стал наставник ЦСКА Христо Янев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter