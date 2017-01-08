Стойлов стал вторым в номинации «Лучший тренер года в Болгарии»

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Победу в голосовании, в котором принял участие 101 журналист из 50 печатных и электронных СМИ, одержал тренер «Лудогорца» Георги Дерменджиев. Стойлов, выигравший с «Астаной» чемпионат и Кубок Казахстана, а также пробившийся в групповой раунд Лиги Европы, занял в опросе второе место. Третьим стал наставник ЦСКА Христо Янев.