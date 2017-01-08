Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28355614/
8 января 2017, 11:08 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Стойлов стал вторым в номинации «Лучший тренер года в Болгарии»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов был номинирован на звание «Лучшего тренера года в Болгарии», однако не сумел выиграть эту награду, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg.

Главный тренер <span class=error>Астаны</span> Станимир <span class=error>Стойлов</span> был номинирован на звание Лучшего тренера года в Болгарии однако не сумел выиграть эту награду сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победу в голосовании, в котором принял участие 101 журналист из 50 печатных и электронных СМИ, одержал тренер «Лудогорца» Георги Дерменджиев. Стойлов, выигравший с «Астаной» чемпионат и Кубок Казахстана, а также пробившийся в групповой раунд Лиги Европы, занял в опросе второе место. Третьим стал наставник ЦСКА Христо Янев.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
07 января

Boxingnewsresults.com: «Проиграв Джейкобсу, Головкин может повторить судьбу Цзю»

Легенды бокса восхищаются стилем Головкина

Вышел новый документальный фильм о Головкине - «Феномен GGG»