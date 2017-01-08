«Валенсия» отправила в отставку спортивного директора клуба

Место Питарча на временной основе займёт директор академии «Валенсии» Хосе Рамон Алесанко. Сообщается, что он продолжит работать над усилением состава «летучих мышей» в зимнее трансферное окно, консультируясь с главным тренером команды Сальвадором Гонсалесом Марко.



После 15 сыгранных матчей «Валенсия» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Примеры. В конце декабря пост главного тренера команды по собственному желанию покинул Чезаре Пранделли.