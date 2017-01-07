Гол Маккароне принес «Эмполи» победу над «Палермо» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 7 янв —
Р-Спорт. «Эмполи» дома одержал победу над «Палермо» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Эмполи, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Победный гол на 78-й минуте с пенальти забил Массимо Маккароне.
«Эмполи» набрал 17 очков и занимает 17-е место в серии А, «Палермо» с 10 баллами идет на 18-й строчке.
Главные тренеры
|Джованни Мартушелло
|Эудженио Корини
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|17
|4
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Паоло Валери (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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