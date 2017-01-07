Гол Маккароне принес «Эмполи» победу над «Палермо» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в субботу в Эмполи, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Победный гол на 78-й минуте с пенальти забил Массимо Маккароне.

«Эмполи» набрал 17 очков и занимает 17-е место в серии А, «Палермо» с 10 баллами идет на 18-й строчке.