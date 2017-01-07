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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28355407/
7 января 2017, 22:11 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Маккароне принес «Эмполи» победу над «Палермо» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. «Эмполи» дома одержал победу над «Палермо» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Эмполи, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Победный гол на 78-й минуте с пенальти забил Массимо Маккароне.

«Эмполи» набрал 17 очков и занимает 17-е место в серии А, «Палермо» с 10 баллами идет на 18-й строчке.

7.01.2017 20:00 основной раунд: 19-й тур Carlo Castellani
Эмполи 1:0 Палермо
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Джованни Мартушелло Эудженио Корини
Голы
78′ Массимо Маккароне 7
Составы
Лукаш Скорупски 28
57′ Венсан Лаурини 2
Джузеппе Беллуши 6
Мануэль Паскуаль 21
Урош Чосич 24
Ассан Диуссе 8
Даниэле Кроче 11
Раде Крунич 33
Леван Мчедлидзе 9
65′ Риккардо Сапонара 10
Мануэль Пуччарелли 20
76′ Гвидо Марилунго 89
Массимо Маккароне 7
1 Йосип Посавец
3 Андреа Рисполи
6 Эдоардо Гольданига
12 Джанкарло Гонсалес
14 Алессандро Гацци
21 Робин Куайсон
25 Корсини Бруну Энрике 90+2′
30 Илия Несторовски
15 Тиагу Ционек 81′ 76′
23 Алессандро Диаманти
89 Мишель Морганелла 75′ 74′
19 Хайтам Алеесами
28 Мато Яяло 83′
22 Норберт Балог
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 4
6 Угловые 2
13 Фолы 17
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Паоло Валери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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