В поисках крайних

На протяжении целого ряда лет после введения в 2006-м правила об обязательном присутствии на поле в матчах главных внутриказахстанских официальных футбольных соревнований в составах команд местных молодых игроков (так называемых «лимитчиков») наставники сборных Казахстана, и в первую очередь, — молодежной (U21) и национальной наших дружин, — не уставали говорить о том, что испытывают массу проблем с подбором игроков центральной оси. И все потому, что в клубах тренеры всячески старались засунуть неокрепшую молодежь подальше от центра на фланги: там от тех не то, что пользы было больше, — вреда ожидалось меньше. В итоге зачастую у бровок игровую практику получали спортсмены, имевшие до того другую специализацию — центрбеки, опорники, плеймейкеры и даже центрфорварды. И в то же время игроки, имеющие реальные способности и склонность к игре по краям, нередко оказывались не у дел.



Кто крайний?



Рудименты того лимита в казахстанском футболе на молодых игроков будут отчетливо проявляться еще долго. В результате всего того продолжительного эксперимента с качественными фланговыми футболистами у нас сейчас не меньший напряг, чем с квалифицированными исполнителями в любом из амплуа центральной оси. И изображать тут хорошую мину при плохой игре тоже нет никакого смысла.



Полностью закрыть свой фланг из отечественных футболистов на данный момент в состоянии разве что Дмитрий Шомко с Гафуржаном Суюмбаевым. Всем остальным нашим игрокам для стабильно качественного выполнения такой задачи все время чего-то недостает — то «физики», то лирики, то хорошей спортивной наглости, то скорости, то бойцовских качеств… А то и всего вышеперечисленного вкупе.



Справедливости ради, не всегда наставники казахстанских команд требуют от своих крайних защитников постоянных подключений в атаку — есть и те, кто полагает, что фланговым оборонцам достаточно качественно решать свои непосредственные задачи по защите собственных ворот. И такая позиция тоже имеет право на жизнь, конечно.



Футбол, в конце концов, — не догма.



С небес на землю



Впрочем, для того, чтобы была возможность оставить кесарю кесарево, а защитникам — чисто оборонительные функции, необходимо иметь в составе сильных фланговых полузащитников-полунападающих — мобильных, техничных, напористых. Примерно таких, например, как ганец Патрик Твумаси в «Астане». Однако из казахстанских исполнителей подобного уровня никого и не вспомнишь. Был еще совсем, казалось бы, недавно где-то неподалеку Бауржан Джолчиев, однако, чересчур разогнавшись, этот, однозначно, небесталанный спортсмен унесся куда-то туда, откуда все никак не вернется на грешную землю. Улана Конысбаева не пощадили в Китае, и вопросы относительно того, когда вернется в строй данный игрок, и сумеет ли он вернуть свои былые игровые кондиции, остаются открытыми.



Кто еще имеется сейчас у нас в наличии из обладающих какой-то квалификацией фланговых игроков-созидателей? Еркебулан Тунгышбаев, Тимур Досмагамбетов… Голеадора Романа Муртазаева отнесем все же к «чистым» форвардам.

Дальше — пропасть.



Через край.

Любая команда, как и любой футбольный наставник, сильны разнообразием тактических схем и способностью ими варьировать. Тот же «Кайрат», например, строил в 2016 году свою игру фактически без фланговых хавбеков. Конечно, и Андрей Аршавин, и Исаэль, и Бауыржан Исламхан по ходу комбинационной игры своей дружины рано или поздно оказываются у бровки и атакуют соперников с флангов, однако вингерами их величать было бы все же слишком опрометчиво. При всем при том ни одна уважающая себя команда не откажется от поиска любых путей усиления своей игры, и, возможно, не зря сейчас в околофутбольных кругах ходят разговоры о проявляемом алматинцами интересе к начинавшему заниматься футболом в Костанае московскому спартаковцу Александру Зуеву (1996) и игроку «Айнтрахта» Данни Блюму (1991). Оба — убежденные апологеты фланговых атак.



В общем, — больше атак, хороших и разных! И по центру, и по краю. И залихватски безбашенных, и выверенно позиционных. В конце концов, ведь футбола нет без гола! А взятий чужих ворот в исполнении казахстанских команд мы в новом сезоне надеемся увидеть немало….