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7 января 2017, 18:50 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Дубль Рэшфорда помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Рединг» в Кубке Англии

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Футболисты «Манчестер Юнайтед» разгромили «Рединг» со счетом 4:0 в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии.

Дубль Рэшфорда помог Манчестер Юнайтед разгромить Рединг в Кубке Англии - Фото Увеличить
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Голы забили Уэйн Руни (7-я минута), Энтони Марсьяль (15) и Маркус Рэшфорд (75, 79). Для Руни данный гол стал 249-м в составе команды, он догнал по этому показателю лучшего бомбардира клуба легендарного форварда Бобби Чальтона.

Соперник «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/16 финала определится позднее.

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