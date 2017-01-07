Дубль Рэшфорда помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Рединг» в Кубке Англии
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Футболисты «Манчестер Юнайтед» разгромили «Рединг» со счетом 4:0 в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Голы забили Уэйн Руни (7-я минута), Энтони Марсьяль (15) и Маркус Рэшфорд (75, 79). Для Руни данный гол стал 249-м в составе команды, он догнал по этому показателю лучшего бомбардира клуба легендарного форварда Бобби Чальтона.
Соперник «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/16 финала определится позднее.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter