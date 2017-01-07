«Реал» повторил рекорд «Барселоны» по продолжительности беспроигрышной серии
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. «Реал» разгромил «Гранаду» со счетом 5:0 в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Мячи забили Иско (12-я и 31-я минуты), Карим Бензема (20), Криштиану Роналду (27) и Каземиро (58).
«Реал» набрал 40 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице, опережая «Барселону» на шесть баллов. Кроме того, «Реал» повторил рекорд каталонцев по продолжительности беспроигрышной серии во всех турнирах среди испанских клубов — 39 матчей.
В следующем туре «Реал» 15 января на выезде встретится с идущей третьей «Севильей».
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Лукас Алькарас
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|3
|13
|Удары в створ
|1
|9
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Иньяки Виканди Гарридо (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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