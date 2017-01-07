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7 января 2017, 17:42 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Реал» повторил рекорд «Барселоны» по продолжительности беспроигрышной серии

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. «Реал» разгромил «Гранаду» со счетом 5:0 в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Мячи забили Иско (12-я и 31-я минуты), Карим Бензема (20), Криштиану Роналду (27) и Каземиро (58).

«Реал» набрал 40 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице, опережая «Барселону» на шесть баллов. Кроме того, «Реал» повторил рекорд каталонцев по продолжительности беспроигрышной серии во всех турнирах среди испанских клубов — 39 матчей.

В следующем туре «Реал» 15 января на выезде встретится с идущей третьей «Севильей».

7.01.2017 15:00 основной раунд: 17-й тур Santiago Bernabeu
Реал 5:0 Гранада
Первый тайм: 4:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Лукас Алькарас
Голы
12′ Франсиско Роман Иско (К. Бензема) 22
20′ Карим Бензема 9
27′ Криштиану Роналду (Виейра да Силва Марселу) 7
31′ Франсиско Роман Иско (Л. Модрич) 22
58′ Каземиру (Х. Родригес) 14
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
Рафаэль Варан 5
Фернандес Иглесиас Начо 6
71′ Каземиру 14
Лука Модрич 19
Криштиану Роналду 7
Карим Бензема 9
68′ Виейра да Силва Марселу 12
Фабиу Коэнтрау 15
46′ Тони Кроос 8
Хамес Родригес 10
51′ Франсиско Роман Иско 22
Марко Асенсио 20
13 Гильермо Очоа
2 Роберто Роман Тригеро Тито
6 Давид Ломбан
12 Габриэл Силва 70′
17 Рубен Везу
4 Серхи Сампер 44′
18 Андреас Перейра
24 Артем Кравец
14 Франк Табану 77′ 72′
9 Эсекиэль Понсе
5 Хенри Агбо Уче 60′ 57′
8 Морено Хави Маркес
10 Жереми Бога 65′
23 Альберто Буэно
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 3
13 Удары в створ 1
9 Угловые 1
11 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Иньяки Виканди Гарридо (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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