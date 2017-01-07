«Реал» повторил рекорд «Барселоны» по продолжительности беспроигрышной серии

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Мячи забили Иско (12-я и 31-я минуты), Карим Бензема (20), Криштиану Роналду (27) и Каземиро (58).

«Реал» набрал 40 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице, опережая «Барселону» на шесть баллов. Кроме того, «Реал» повторил рекорд каталонцев по продолжительности беспроигрышной серии во всех турнирах среди испанских клубов — 39 матчей.

В следующем туре «Реал» 15 января на выезде встретится с идущей третьей «Севильей».