«Динамо» предложило 2 млн евро за защитника «Леха»
Киевляне сделали двухмиллионное предложение по 26-летнему футболисту Леха Тамашу Кадару. Защитник предпочитает играть слева в обороне, но может закрыть и позицию центрбэка.
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Об єтом сообщает Football.ua со ссылкой на венгерское издание blikk.hu.
Кроме Динамо, на игрока сборной Венгрии претендуют Лестер, Самдория и Пескара. Контракт футболиста с Лехом истекает через полтора года.
Кадар отыграл на Евро-2016 за сборную Венгрии три матча. Ранее из Леха в Динамо переходил нападающий Лукаш Теодорчик, который сейчас на правах аренды выступает в Андерлехте.
Интересно, что в 2008-м Кадара за 1,35 миллионов евро подписал Ньюкасл. В 2012-м игрок перебрался в Роду. За Лех защитник выступает с лета 2015-го года, когда поляки подписали футболиста Диошдьера за 450 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Кадар сыграл 18 матчей. За национальную команду игрок провел 37 встреч.
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