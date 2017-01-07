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7 января 2017, 16:53 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Динамо» предложило 2 млн евро за защитника «Леха»

Киевляне сделали двухмиллионное предложение по 26-летнему футболисту Леха Тамашу Кадару. Защитник предпочитает играть слева в обороне, но может закрыть и позицию центрбэка.

Киевляне сделали двухмиллионное предложение по 26-летнему футболисту <span class=error>Леха</span> <span class=error>Тамашу</span> <span class=error>Кадару</span>. Защитник предпочитает играть <span class=stop>слева</span> в обороне но может закрыть и позицию <span class=error>центрбэка</span>. Увеличить
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Об єтом сообщает Football.ua со ссылкой на венгерское издание blikk.hu.

Кроме Динамо, на игрока сборной Венгрии претендуют Лестер, Самдория и Пескара. Контракт футболиста с Лехом истекает через полтора года.

Кадар отыграл на Евро-2016 за сборную Венгрии три матча. Ранее из Леха в Динамо переходил нападающий Лукаш Теодорчик, который сейчас на правах аренды выступает в Андерлехте.

Интересно, что в 2008-м Кадара за 1,35 миллионов евро подписал Ньюкасл. В 2012-м игрок перебрался в Роду. За Лех защитник выступает с лета 2015-го года, когда поляки подписали футболиста Диошдьера за 450 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Кадар сыграл 18 матчей. За национальную команду игрок провел 37 встреч.

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