От Клозе до Малафеева. Кто завершил карьеру в 2016 году

Вальтер Самуэль, 38 лет

Начало карьеры: 1996 год



Вальтер Самуэль — тот самый футболист, благодаря которому во многом Моуринью и его «Интер» не знали себе равных в сезоне-2009/10. Аргентинский защитник вместе с Лусио цементировал оборону «нерадзурри» и вместе с бразильцем создал одну из самых надёжных связок центральных защитников в Европе. До этого Самуэль был игроком основы в таких клубах, как «Бока Хуниорс» и «Рома», попробовал свои силы в «Реале», проиграл конкуренцию и перебрался в «Интер», где показал лучшую игру в своей карьере. Последние два сезона аргентинец провёл в Швейцарии, где защищал цвета «Базеля», а месяц назад вновь вернулся в «Интер», где вошёл в тренерский штаб Стефано Пиоли.

Лука Тони, 39 лет

Начало карьеры: 1994 год



История Луки Тони прекрасна и трагична одновременно. Он долгое время считался бесперспективным игроком, мотаясь по заштатным командам Серии В. Лишь в 28 лет, после перехода в «Фиорентину», стартовала большая карьера Луки. В течение нескольких лет он стал чемпионом Германии, выиграл чемпионат мира и превратился в одного из сильнейших форвардов Европы. Под конец карьеры у жены Тони случился выкидыш. Лука впал в депрессию и хотел повесить бутсы на гвоздь, но с подачи супруги всё-таки переборол себя и подписал контракт с «Вероной», в составе которой забил более 50 голов за два с половиной сезона. История Луки обязательна к прочтению, потому не пропустите этот материал.



Микель Артета, 34 года

Начало карьеры: 1999 год



Как и Тони, Артета долгое время не мог найти «свою» команду. Воспитанник «Барселоны» пробовал силы в «ПСЖ», «Рейнджерс» и «Реал Сосьедад», однако обрёл себя в АПЛ. В составе «Эвертона» Артета долгое время был незаменимым игроком полузащиты, одно время составлял связку с Динияром Билялетдиновым. В 30 лет Микель заслужил предложение «Арсенала», где выступления на футбольном поле совмещал с обучением тренерской профессии. Сейчас Артета — член штаба Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Вячеслав Малафеев, 37 лет

Начало карьеры: 1997 год



Малафеев — один из любимчиков питерского виража. Человек, который посвятил всю карьеру одному клубу, с которым прошёл и трудные времена, и триумфы в еврокубках, в любом случае заслуживает уважения.



«Пока бежал круг почёта, перед глазами вся футбольная жизнь пролетела. Вроде бы, провёл долгую карьеру, сыграл так много матчей, но теперь, в 37 лет, всё вдруг закончилось. С одной стороны, радостное событие — всё прошло замечательно, стадион меня приветствовал. С другой — какая-то грусть остаётся. Я понимал, что рано или поздно этим всё кончится, но никак не решался поставить точку», — сказал он после прощальной игры.



Точку Малафеев поставил после 17 лет в «Зените», за которые завоевал 11 трофеев, в том числе четыре раза побеждал в чемпионате страны, Кубке и Суперкубке УЕФА.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BFegyuTx1pZ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#ВсяЖизньВЗените #СпасибоПетербург #ВсяЖизньВПерчатках #Зенит #Малафеев</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Видео опубликовано Malafeev Viacheslav (@malafeev16ru) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-05-16T17:36:59+00:00">Май 16 2016 в 10:36 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



Диего Милито, 37 лет

Начало карьеры: 1999 год



Лишь в 25 лет Диего Милито попробовал свои силы в европейском футболе. В 29 закрепился в составе «Дженоа» и только в 30 получил приглашение в большой клуб. Талант аргентинца разглядел Жозе Моуринью, сделавший из Милито нападающего топ-уровня. Тот отплатил двумя голами в финале против «Баварии», принёсшем клубу победу в Лиге чемпионов. После ухода Жозе карьера Диего постепенно угасала вместе с золотыми временами «Интера». В 35 он вернулся на родину, где ещё два года «попылил» за родной «Расинг» из Авельянеды, выиграл с командой Апертуру и с чувством выполненного долга завершил карьеру. Кстати, в прощальном матче Диего принял участие и Моуринью.

Кристиан Аббьяти, 39 лет

Начало карьеры: 1994 год



Аббьяти был противоречивой фигурой на протяжении всей карьеры. Кристиан никогда не считался вратарём для сборной Италии, долгое время не входил в планы тренерского штаба «Милана», катался по арендам, настроил против себя прессу, признавшись в приверженности идеям нацизма. Однако на протяжении восьми лет Аббьяти входил в обойму голкиперов россонери, в своё время вытеснив из ворот самого Диду. Когда академия «Милана» подарила первой команде Джанлуиджи Доннарумму, Кристиан, признав, что будущее команды в надёжных руках, повесил перчатки на гвоздь.

Хуан Валерон, 41 год

Начало карьеры: 1995 год



Культовый игрок для фанатов «Депортиво» и знаковая фигура всего испанского футбола. Перейдя в галисийский клуб в 2000 году, Валерон стал частью красочного и яркого «Депортиво», выигрывавшего Кубок и Суперкубок Испании и обыгрывавшего на «Альянц Арене» саму «Баварию». Долгое время он был одним из ведущих игроков в сборной Испании — именно на счету Хуана победный гол в ворота сборной России на Евро-2004. Карьеру Валерона подкосила череда травм, лишившая его футбола почти на два года. В 2013 году полузащитник покинул «Депортиво» и ещё три сезона выступал за «Лас-Пальмас».

Стипе Плетикоса, 37 лет

Начало карьеры: 1996 год



Ещё один знаковый для российского футбола вратарь. В современной истории «Спартака» было два голкипера, к которым у фанатов красно-белых минимум претензий — Дикань и, собственно, Плетикоса. Хорват приехал в Москву уже сложившимся вратарём и на несколько лет прочно занял место в «рамке». В 2010 году Валерий Карпин решил сделать ставку на молодого Сослана Джанаева, Плетикоса же в поисках лучшей жизни разорвал контракт со «Спартаком» и отправился путешествовать по Европе. Ни в «Тоттенхэме», ни в «Депортиво» Стипе закрепиться не удалось. Зато по возвращении в Россию Плетикоса завоевал свой первый российский трофей, вместе с «Ростовом» победив в Кубке России.

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Какау, 35 лет

Начало карьеры: 1999 год



Детство Какау было трудным — отец много пил, мать работала уборщицей, потому бразильцу вместе с братьями приходилось постоянно где-то подрабатывать, чтобы заработать лишний реал. В 18 лет он уехал в Германию, чтобы стать профессиональным футболистом. Начав с клуба пятого дивизиона, Какау поднялся до первой Бундеслиги, где в составе «Штутгарта» наколотил более 100 голов и стал чемпионом страны. Своей игрой бразилец заслужил вызов в сборную Германии, приняв участие в отборочном турнире ЧМ-2010. После 11 лет в составе «швабов» Какау поиграл в Японии, на несколько месяцев подписал контракт со «Штутгартом II», где и завершил карьеру.



«Футбол сильно изменился, — рассказал он. — Я считаю, что в какой-то момент снова придёт время, когда опыт будет цениться не ниже, чем потенциал. Я уже сдал первые экзамены на получение тренерской лицензии, но приоритетом для меня является менеджмент. Теперь буду проходить дистанционные курсы по спортивному менеджменту в университете Нюрнберга».