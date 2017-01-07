В данных погодных условиях на стадионе «Адриатико», не оборудованном крышей, может образоваться наледь. В связи с этим по соображениям безопасности было принято решение о переносе встречи, которая была запланирована на 8 января (17:00 мск). Новая дата проведения встречи не сообщается.

Из-за обильного снегопада в Пескаре, который длится более суток, футболисты одноименного клуба были вынуждены провести тренировки в зале.