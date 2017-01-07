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7 января 2017, 14:46 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Матч чемпионата Италии «Пескара» — «Фиорентина» перенесен из-за снегопада

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу между «Пескарой» и «Фиорентиной» перенесен из-за сильного снегопада. Об этом сообщает итальянский портал Football Italia.

В данных погодных условиях на стадионе «Адриатико», не оборудованном крышей, может образоваться наледь. В связи с этим по соображениям безопасности было принято решение о переносе встречи, которая была запланирована на 8 января (17:00 мск). Новая дата проведения встречи не сообщается.

Из-за обильного снегопада в Пескаре, который длится более суток, футболисты одноименного клуба были вынуждены провести тренировки в зале.

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