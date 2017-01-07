Матч чемпионата Италии «Пескара» — «Фиорентина» перенесен из-за снегопада
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу между «Пескарой» и «Фиорентиной» перенесен
из-за сильного снегопада. Об этом сообщает итальянский портал Football Italia.
В данных погодных условиях на стадионе «Адриатико», не оборудованном крышей, может образоваться наледь. В связи с этим по соображениям безопасности было принято решение о переносе встречи, которая была запланирована на 8 января (17:00 мск). Новая дата проведения встречи не сообщается.
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