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7 января 2017, 14:42 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Человек-Паук выбежал на поле во время матча Кубка Англии

Болельщик в костюме Человека-паука выбежал на поле во время матча третьего раунда Кубка Англии между «Манчестер Сити» и лондонским «Вест Хэмом». Видеозапись момента появилась на YouYube-канале Johnny Tyson.

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Вместе с человеком в костюме героя комиксов на газон прорвался болельщик в форме «Вест Хэма». Они изобразили нарушение правил в штрафной площади, после чего были пойманы стюардами. Матч завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 5:0.

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