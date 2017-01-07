«Манчестер Сити» интересуется футболистом «Баварии» Бадштубером

«Нам надо приобрести одного защитника, — отметил испанский специалист. — Хольгер — фантастический игрок. Но на данный момент он принадлежит “Баварии”, и в первую очередь мы должны вести переговоры с клубом».

В составе «Баварии» Бадштубер стал многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также на счету 27-летнего защитника победа в Лиге чемпионов.

В составе сборной Германии он стал бронзовым призером чемпионата мира — 2010.