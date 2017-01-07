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7 января 2017, 14:57 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Манчестер Сити» интересуется футболистом «Баварии» Бадштубером

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Английский «Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику немецкого футбольного клуба «Бавария» Хольгеру Бадштуберу. Об этом сообщил главный тренер манкунианского клуба Хосеп Гвардиола, которого цитирует Sky Sports.

«Нам надо приобрести одного защитника, — отметил испанский специалист. — Хольгер — фантастический игрок. Но на данный момент он принадлежит “Баварии”, и в первую очередь мы должны вести переговоры с клубом».

В составе «Баварии» Бадштубер стал многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также на счету 27-летнего защитника победа в Лиге чемпионов.

В составе сборной Германии он стал бронзовым призером чемпионата мира — 2010.

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