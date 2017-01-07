Тренер «Тоттенхэма» станцует танго в случае победы клуба в АПЛ

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«Если мы выиграем Премьер-лигу, то я сделаю это в центре поля, без проблем», — заявил Почеттино.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Remember this tweet... Pochettino promises to do the Argentine tango on the pitch if <a href="https://twitter.com/SpursOfficial">@SpursOfficial</a> win the <a href="https://twitter.com/hashtag/PL?src=hash">#PL</a>.? <a href="https://t.co/Wxz3OJGmpE">https://t.co/Wxz3OJGmpE</a></p>— BT Sport Football (@btsportfootball) <a href="https://twitter.com/btsportfootball/status/817416234438447104">6 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает третье место. После 20 туров в активе команды 42 очка, клуб одержал 12 побед, шесть раз сыграл вничью и два раза проиграл. От лидирующего «Челси» подопечные Почеттино отстают на семь очков. При этом в последнем туре «Тоттенхэм» обыграл команду Антонио Конте со счетом 2:0.

Лондонцы были соперником московского ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды выступали в квартете Е, и дважды «Тоттенхэм» оказался сильнее. Первая встреча завершилась со счетом 1:0, вторая — 3:1. В результате команда Почеттино заняла третье место, россияне расположились на четвертой строчке.