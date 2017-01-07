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7 января 2017, 14:36 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Тренер «Тоттенхэма» станцует танго в случае победы клуба в АПЛ

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго в середине поля в случае победы клуба в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Слова специалиста приводятся в аккаунте BT Sports Football в Twitter.

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино пообещал станцевать танго в середине поля в случае победы клуба в Английской Премьер-лиге (АПЛ). В турнирной таблице команда занимает третье место. После 20 туров в ее активе 42 очка клуб одержал 12 побед шесть раз сыграл вничью и дважды проиграл. Увеличить
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«Если мы выиграем Премьер-лигу, то я сделаю это в центре поля, без проблем», — заявил Почеттино.

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает третье место. После 20 туров в активе команды 42 очка, клуб одержал 12 побед, шесть раз сыграл вничью и два раза проиграл. От лидирующего «Челси» подопечные Почеттино отстают на семь очков. При этом в последнем туре «Тоттенхэм» обыграл команду Антонио Конте со счетом 2:0.

Лондонцы были соперником московского ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды выступали в квартете Е, и дважды «Тоттенхэм» оказался сильнее. Первая встреча завершилась со счетом 1:0, вторая — 3:1. В результате команда Почеттино заняла третье место, россияне расположились на четвертой строчке.

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