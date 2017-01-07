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7 января 2017, 12:17 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Манчестер Сити» забил 5 мячей «Вест Хэму» в Кубке Англии

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Сити» разгромили «Вест Хэм» в матче третьего раунда Кубка Англии.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Лондоне, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, у которых голы забили Яя Туре (33-я минута, с пенальти), Давид Сильва (43), Серхио Агуэро (50) и Джон Стоунз (84). Еще один мяч в свои ворота отправил норвежский защитник «Вест Хэма» Ховард Нортвейт (41).

«Манчестер Сити» вышел в следующий раунд турнира.

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СМИ: Французский футболист Насри может быть дисквалифицирован на четыре года за допинг

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Французский полузащитник английского «Манчестер Сити» Самир Насри, выступающий на правах аренды за испанскую «Севилью», может быть дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает портал Football Espania.
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