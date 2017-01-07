Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28350792/
7 января 2017, 12:18 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Эспаньол» и «Депортиво» разошлись миром в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Футболисты «Эспаньола» и «Депортиво» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в пятницу на поле «Эспаньола» в Барселоне, завершилась со счетом 1:1. На гол гостей, забитый Сельсо Борхесом (59-я минута), хозяева ответили мячом Жерара Морено (63).

В составе «Депортиво» Хуанфран Морено на 89-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Эспаньол» (23 очка) идет на 9-м месте в чемпионате Испании, «Депортиво» (17) — 15-й.

6.01.2017 22:45 Зрители 16347 основной раунд: 17-й тур RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Эспаньол 1:1 Депортиво
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Санчес Флорес Кике Гаиска Гаритано
Голы
63′ Херард Морено 7
22 Сельсо Борхес (Эмре Чолак) 59′
Составы
Хименес Гаго Роберто 1
Диего Рейес 23
Аарон Кариколь 29
Хосе Мануэль Хурадо 14
Сильва Давид Лопес 15
Хави Фуэго 18
Херард Морено 7
Пабло Пьятти 19
84′ Мата Виктор Санчес 4
Оскар Дуарте 6
27′ 75′ Лопес Сальва Севилья 8
Оскар Мелендо 30
75′ Эрнан Перес 17
Фелипе Кайседо 10
13 Пшемыслав Тытонь
2 Хуан Франсиско Морено Хуанфран 17′ 90′
3 Корбачо Фернандо Наварро
6 Рауль Редаль Альбентоса
12 Решел да Силва Жуниор Сидней
8 Эмре Чолак
20 дос Сантос Торрес Гильерме 24′
22 Сельсо Борхес
7 Хосе Луис Санмартин Хоселу
21 Алешандре Вилела Бруну Гама 85′
16 Луиш Карлуш Луизинью
10 Флорин Андоне 90′
17 Борха Валье
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 3
2 Угловые 8
13 Фолы 14
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Эспаньол
Новости Матчи Состав Статистика
Депортиво
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года