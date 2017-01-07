«Эспаньол» и «Депортиво» разошлись миром в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Футболисты «Эспаньола» и «Депортиво» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в пятницу на поле «Эспаньола» в Барселоне, завершилась со счетом 1:1. На гол гостей, забитый Сельсо Борхесом (59-я минута), хозяева ответили мячом Жерара Морено (63).
В составе «Депортиво» Хуанфран Морено на 89-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
«Эспаньол» (23 очка) идет на 9-м месте в чемпионате Испании, «Депортиво» (17) — 15-й.
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6.01.2017 22:45
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Зрители 16347
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основной раунд: 17-й тур
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RCDE Stadium(Power8 Stadium)
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