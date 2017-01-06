Витсель: Я привык думать о своем будущем

«Каждый может говорить или писать то, что им угодно — у нас е свобода слова. Но меня это не волнует. Я привык быть в центре внимания. Когда я переходил в «Зенит», все говорили то же самое. Другое дело, что моей семье неприятно это все выслушивать.

Два года назад я инвестировал 750 тысяч евро в клуб из Антверпена. Я из тех людей, кто думает о своем будущем. В течение нескольких ближайших лет я хочу играть в Китае, — заявил Витсель.

Напомним, в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» бельгиец будет получать порядка 17 миллионов евро в год.