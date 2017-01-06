Тайсон: Намерен до конца отработать контракт с «Шахтёром»

Соглашение истекает в конце этого года. Ранее бразилец заявлял, что хочет вернуться в «Интернасьонал».



«Агент спрашивал меня, хочу ли я вернуться в “Интернасьонал”. Я ответил ему, что хочу, и даже встречался с руководством клуба. Но покинуть “Шахтёр” сейчас очень сложно, у меня остался ещё один год контракта с клубом, и я намерен отработать его до конца. Летом я смогу подписать предварительный контракт с другим клубом», — цитирует Тайсона GloboEsporte.



Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Тайсону со стороны санкт-петербургского «Зенита».