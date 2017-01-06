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6 января 2017, 22:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тайсон: Намерен до конца отработать контракт с «Шахтёром»

Полузащитник «Шахтёра» Тайсон сообщил, что намерен до конца отработать контракт с донецким клубом.

Соглашение истекает в конце этого года. Ранее бразилец заявлял, что хочет вернуться в «Интернасьонал».

«Агент спрашивал меня, хочу ли я вернуться в “Интернасьонал”. Я ответил ему, что хочу, и даже встречался с руководством клуба. Но покинуть “Шахтёр” сейчас очень сложно, у меня остался ещё один год контракта с клубом, и я намерен отработать его до конца. Летом я смогу подписать предварительный контракт с другим клубом», — цитирует Тайсона GloboEsporte.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Тайсону со стороны санкт-петербургского «Зенита».

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