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6 января 2017, 22:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Валенсия» арендует Дзадзу у «Ювентуса» с опцией выкупа за € 16 млн

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза близок к переходу в «Валенсию», утверждает AS.

По данным издания, испанский клуб арендует 25-летнего форварда до конца сезона с опцией выкупа за € 16 млн.

Опция выкупа автоматически активируется, если во второй половине сезона будут выполнены определённые требования.

Дзадза начинал сезон на правах аренды в «Вест Хэм Юнайтед», но не сумел закрепиться в составе английского клуба и вернулся в Италию. В 8 матчах чемпионата Англии форвард не забил ни одного гола.

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