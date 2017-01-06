«Валенсия» арендует Дзадзу у «Ювентуса» с опцией выкупа за € 16 млн
Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза близок к переходу в «Валенсию», утверждает AS.
По данным издания, испанский клуб арендует 25-летнего форварда до конца сезона с опцией выкупа за € 16 млн.
Опция выкупа автоматически активируется, если во второй половине сезона будут выполнены определённые требования.
Дзадза начинал сезон на правах аренды в «Вест Хэм Юнайтед», но не сумел закрепиться в составе английского клуба и вернулся в Италию. В 8 матчах чемпионата Англии форвард не забил ни одного гола.
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