«Валенсия» арендует Дзадзу у «Ювентуса» с опцией выкупа за € 16 млн

По данным издания, испанский клуб арендует 25-летнего форварда до конца сезона с опцией выкупа за € 16 млн.



Опция выкупа автоматически активируется, если во второй половине сезона будут выполнены определённые требования.



Дзадза начинал сезон на правах аренды в «Вест Хэм Юнайтед», но не сумел закрепиться в составе английского клуба и вернулся в Италию. В 8 матчах чемпионата Англии форвард не забил ни одного гола.