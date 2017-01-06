Сергей Гуренко: Было бы здорово дать возможность играть в Д2 резервным командам «Динамо», БАТЭ, «Минска» и «Шахтера»

Насколько целесообразно играть дублерами в первенстве второй лиге, как это предлагает федерация футбола?

Мне бы хотелось играть в первой лиге, потому что с некоторыми командами мы уже играем на равных, обыгрываем. А что значит идти во вторую лигу? Это потерянный год. Поэтому было бы здорово таким командам, как «Динамо», БАТЭ, «Шахтер», «Минск» — дать возможность играть в первой лиге.

И все-таки, играть во второй лиге — ваше мнение?

Я за. Потому что в том формате, что молодежное первенство проходит сейчас — это надувательство. Когда выходят на поле игроки в тридцать или тридцать пять лет — какое это молодежное первенство? Это просто для того, чтобы закрыть «дырку». Вот, есть юношеское первенство среди команд 1998/1999 годов рождения, некоторые малые клубы не имеют средств на содержание дубля, но у них есть «лицензия» и они могут использовать своих игроков оттуда. Зачем держать в команде по двадцать пять полевых футболистов? Если ты не играешь в еврокубках, то у тебя есть основной костяк — это человек пятнадцать, а остальные, скажем, пять — это молодые футболисты, которые с тобой постоянно работают. Мы же набираем по двадцать футболистов из которых пятнадцать — одного уровня и кого бы ты не поставил, все будет одно и тоже, а молодым играть не дают. Тренеры говорят, что у них нет опыта, но откуда ему взяться, если наверху пробка? Опыт появляется через игры и, если ты не доверяешь молодежи — значит ты не доверяешь себе. Если я вижу, что у меня на тренировке игрок старается, борется и показывает себя, но я не даю ему играть — значит я не доверяю себе. Но я даю шанс игроку — давай, иди и доказывай! Не получилось — работай и жди следующего шанса, — цитирует Гуренко официальный сайт «Динамо».