Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28350273/
6 января 2017, 22:08 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Сергей Гуренко: Было бы здорово дать возможность играть в Д2 резервным командам «Динамо», БАТЭ, «Минска» и «Шахтера»

Главный тренер дублирующей команды минского «Динамо» Сергей Гуренко заявил, что резервным командам ведущих команд Беларуси необходимо дать возможность выступать в Д2.

Насколько целесообразно играть дублерами в первенстве второй лиге, как это предлагает федерация футбола?

Мне бы хотелось играть в первой лиге, потому что с некоторыми командами мы уже играем на равных, обыгрываем. А что значит идти во вторую лигу? Это потерянный год. Поэтому было бы здорово таким командам, как «Динамо», БАТЭ, «Шахтер», «Минск» — дать возможность играть в первой лиге.

И все-таки, играть во второй лиге — ваше мнение?

Я за. Потому что в том формате, что молодежное первенство проходит сейчас — это надувательство. Когда выходят на поле игроки в тридцать или тридцать пять лет — какое это молодежное первенство? Это просто для того, чтобы закрыть «дырку». Вот, есть юношеское первенство среди команд 1998/1999 годов рождения, некоторые малые клубы не имеют средств на содержание дубля, но у них есть «лицензия» и они могут использовать своих игроков оттуда. Зачем держать в команде по двадцать пять полевых футболистов? Если ты не играешь в еврокубках, то у тебя есть основной костяк — это человек пятнадцать, а остальные, скажем, пять — это молодые футболисты, которые с тобой постоянно работают. Мы же набираем по двадцать футболистов из которых пятнадцать — одного уровня и кого бы ты не поставил, все будет одно и тоже, а молодым играть не дают. Тренеры говорят, что у них нет опыта, но откуда ему взяться, если наверху пробка? Опыт появляется через игры и, если ты не доверяешь молодежи — значит ты не доверяешь себе. Если я вижу, что у меня на тренировке игрок старается, борется и показывает себя, но я не даю ему играть — значит я не доверяю себе. Но я даю шанс игроку — давай, иди и доказывай! Не получилось — работай и жди следующего шанса, — цитирует Гуренко официальный сайт «Динамо».

Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ